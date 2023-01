TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında Amasyaspor FK sahasında karşılaştığı Elazığspor?u 3-2 yendi.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Erhan Kaya xx, Yusuf Şimşek xx, Furkan Kocayıldız xx

Amasyaspor: Taylan Arman x, Cuma Ali Üzüm xx, İsmail Hacihafızoğlu x, Furkan Güneş x (Fevzi Can Bozkuş dk. 59 xx), Muhammed Emin Balcılar x, Emre Işık x (Yahya Kemal Baki dk. 74 x), Alper Ademoğlu x (Can Morgül dk. 46 x), Emircan Ataş x (Hamza Alper dk. 46 x), Yakup Ramazan Zorlu xx, Ethem Ercan Pülgir x, Rıfat Can Aslan x (Taha Aydınlı dk. 20 x)

Elazığspor: Hakan Canbazoğlu x, Yiğitcan Erdoğan x (Muhammet Ensar Çavuşoğlu dk. 74 x), Hasan Ekici x, Hakkı İsmet Şimşek x (Salih Polatdemir dk. 72 x), Mert Efe Çölbeyi xx (İzzet Çöpatar dk. 63 x), Mesut Saray x (Cafer Tosun dk. 72 x), Fatih Kıran xx, Çağrı Yağız Yasak x, Yağızcan Erdem x, Emre Akgün x, Hakan Bozkurt xx

Goller: Cuma Ali Üzüm (dk. 1), Yakup Ramazan Zorlu (dk. 90+1), Fevzi Can Bozkuş (dk. 90+2) (Amasyaspor), Fatih Kıran (dk. 7), Mert Efe Çölbeyi (dk. 44) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Yakup Ramazan Zorlu, Taha Aydınlı, Cuma Ali Üzüm (Amasyaspor), Hakan Canbazoğlu, Salih Polatdemir (Elazığspor)