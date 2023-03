TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Amasyaspor FK, sahasında karşılaştığı Şile Yıldızspor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Sabit Selvi xx, Turhan Akbaş xx, Fatih Pazı xx

Amasyaspor: Taylan Arman xx, Cuma Ali Üzüm xx, Enes Salih Çavdar x, Can Morgül x, Yahya Kemal Baki x, Ahmet Buğrahan Tuncay x, Taha Aydınlı x (Mustafa Aydoğdu dk. 76 x), Emirhan Ataş x, Yakup Ramazan Zorlu xx (Fevzi Can Bozkuş dk. 76 x), Ethem Ercan Pülgir x (İsmail Hacıhafızoğlu dk. 62 x), Rıfat Can Aslan x (Emre Işık dk. 59 x)

Şile Yıldızspor: Bartu Kaya x, Kadir Bilimlier x, Saffet Gurur Yazar x, Barış Şen x, Alican Tez x, Süleyman Selak x, Mert Sarı x, Ali Han Aydın x (İsmail Baran Karakoç dk. 57 x), Yusuf Oral x (Mehmet Akif Şerifoğlu dk. 68 x), Mert Avcı, Emre Adiloğlu x (Çağlar Özer dk. 57)

Goller: Cuma Ali Üzüm (dk. 56), Yakup Ramazan Zorlu (dk. 60) (Amasyaspor)

Sarı kartlar: Yahya Kemal Baki, Ethem Pülgir, Enes Salih Çavdar (Amasyaspor), Kadir Bilimlier, Alican Tez (Şile Yıldızspor)