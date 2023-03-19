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Mehmet Sarı, başkanlıktan ayrılarak MHP’den aday adayı oldu

Mehmet Sarı, başkanlıktan ayrılarak MHP’den aday adayı oldu

TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Amasyaspor FK, sahasında karşılaştığı Şile Yıldızspor’u 2-0 mağlup etti.

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