TFF 3. Lig 1. Grup’ta Amasyaspor FK, 6. hafta maçında 1922 Konyaspor’u 2-1 yendi.

Stat: Merzifon İlçe Stadyumu

Hakemler: Ömer Kocabey xx, Volkan Esen xx, Kağan Yıldızlar xx

Amasyaspor: Taylan Arman xx, Enes Salih Çavdar x, Can Morgül x (Yusuf Emre dk. 46 x), Yahya Kemal Baki x, Ahmet Buğrahan Tuncay x, Emre Işık x (Mustafa Can dk. 90 ?), Muhammed Can xx, Furkan Karabatak x (Furkan Güneş dk. 46 xx), Fevzi Can Bozkuş xx, Arif İşçi x (İsmail dk. 46 x), Arif Birşen x (Alpaslan dk. 46 x)

1922 Konyaspor: Ozan Oruç x, Bartu Baladın x (Ali Karakaya dk. 54 x), Murat Karadeniz x, Hüseyin Biber x (Abdulsamet dk. 74 x), Seçim Can Koç x, Hüseyin Mert, Yaşar Kavas x, Kaan Nasırcılar xx (Batuhan dk. 74 x) , Seyit Mehmet Söğüt x (Cihat Aktaş dk. 50 x), Oğuzhan Uzun x, Erkan Sasa x

Goller: Furkan Güneş (dk. 48), Muhammed Can (dk. 56) (Amayaspor), Kağan Mert Nasırcılar (dk. 11) (1922 Konyaspor)

Sarı kartlar: Arif Birşen, Emre Işık, Fevzi Can, İsmail (Amasyaspor), Kaan Mert Nasırcılar, Selim Can Koç, Murat Karadeniz, Batuhan (1922 Konyaspor)