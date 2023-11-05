TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Amasyaspor FK, 9. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Eynesil Belediyespor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Hakan Yurtseven xx, Vedat Güneş xx, Nihat Ökten xx

Amasyaspor FK: Mücahit Çıra x, Cuma Ali Üzüm x, Onur Şirin x, Tuncay Fındıkçı x (Özgür Özdemir dk. 77 x), Ahmet Buğrahan Tuncay x (Emircan Ataş dk. 87 x) , Emre Işık x (Gökay Iravul dk. 66 x), Ömer Faruk Aydemir x, Emre Karadağ x (Kadir Karış dk. 67 x, Talha Mayhoş xx, Batuhan Ayvaz x, Okan Erdik x

Eynesil Belediyespor: Yunus Emre Genç x, Ufuk Er x, Mustafa Şekeroğlu x (Berat Erdoğan dk. 84 x), Alperen Aydın x, Erçağ Evirgen x, Mahmut Ender Yılmaz x (Mirzacan Yıldırım dk. 76 x), Yusuf Usta x, Cengizhan Koç x, Şafak Sarı x, Orhan Evci x, Sertan Vatansever x (Tayfun Senemli dk. 67 x)

Gol: Talha Mayhoş (dk. 37) (Amasyaspor)

Sarı kartlar: Ömer Faruk Aydemir (Amasyaspor), Cengizhan Koç, Orhan Evci (Eynesil Belediyespor)