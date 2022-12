TFF 3. Lig 1. Grup’ta Amasyaspor, 17. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği 52 Orduspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Aykut Sergin xx, Eren Öksüzler xx, Denizcan Şahin xx

Amasyaspor: Taylan Arman xx, Enes Salih Çavdar xx (Emircan Ataş dk. 89), Can Morgül xx, İsmail Hacıhafızoğlu x, Alparslan Devlet Yüce x, Yahya Kemal Baki x (Muhammed Emin Balcılar dk. 73 x), Ahmet Buğrahan Tuncay x, Emre Işık xx, Muhammed Can xx, Furkan Karabatak x (Furkan Güneş dk.73 x), Fevzi Can Bozkuş xx (Aşur Altunel dk. 90?)

52 Orduspor FK: Taha Ayan x, Sinan Morgil x, Nevzat Bilen x, Samet Cantürk x, Nazmi Candoğan x, Erhan Karayer x, Sefa Küpeli x, Özgen Erdem x, Emir Uzun x (Batuhan Aktaş dk. 88 ?), Veysel Sönmezsoy xx, Furkan Kütük x, (Yusuf Mert Tunç dk. 62 x)

Goller: Emre Işık (dk. 19) (Amayaspor), Veysel Sönmezsoy (dk. 15) (52 Orduspor FK)

Sarı kartlar: Emre Işık, Can Morgül, Fevzi Can Bozkuş (Amasyaspor), Veysel Sönmezsoy, Yusuf Mert Tunç (52 Orduspor FK)