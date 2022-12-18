Amasya Şeker’den çiftçilere çağrı: “Dilediğiniz kadar pancar ekin"

Amasya Şeker’den çiftçilere çağrı: “Dilediğiniz kadar pancar ekin"

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Amasyaspor, 17. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği 52 Orduspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

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