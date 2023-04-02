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Amasya’nın yeni Belediye Başkanı Çelik: “Çiçek göndermeyin, depremzedeler için bağış yapın”

Amasya’nın yeni Belediye Başkanı Çelik: “Çiçek göndermeyin, depremzedeler için bağış yapın”

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Amasyaspor FK, 26. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Karaköprü Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

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