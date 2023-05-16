TFF 3. Lig 1. Grup’ta Amasyaspor FK, 33. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği İDAŞ Çatalcaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: 12 Haziran Stadyumu
Hakemler: Betül Baykan xx, Ahmet Ulu xx, Şükrü Mert xx
Amasyaspor: Onur Güney x, Can Morgül x, İsmail Hacıhafızoğlu x, Semih Acar x (Sarp Tenim dk. 78 x), Ahmet Buğrahan Tuncay x, Muhammed Emin Balcılar x, Taha Aydınlı x (Aşur Altınel dk. 87 x), Emircan Ataş x (Abdul Kadir Dursun dk. 78), Yakup Ramazan Zorlu x, Ethem Ercan Pülgir x, Metehan Mustafa Mollaoğlu x (Emre Işık dk. 46 x)
İdaş Çatalcaspor: Miraç Fatih Değirmenci x, Yusuf Sorahan x, İsmail Sevindi x (Yunus Emre Duyan dk. 87), Mustafa Sol x (Reha Kurt dk. 73 x), Yunus Emre Karaman x, Mustafa Öztürk x, Fatih Mehmet Ekinci x, Muhammet Şahin x, Eyüp Ensar Aparı x (Berke Açan dk. 72 x), Ertuğrul Usta x, Murat Yılmaz x
Sarı kart: Ethem Ercan Pülgir (Amasyaspor)