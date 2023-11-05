TFF 3. Lig’in 9. haftasında Aliağaspor FK sahasında karşılaşıtğı Malatya Arguvanspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Ömer Kocabey, Turgut Evran, Furkan Kocayıldız, Bahadır İleri
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Ahmet Uzun, Emirhan Karagülle (Seçim Can Koç dk. 46), Mithat Yaşar (Berkay Görmez dk. 62), Mehmet Uysal (Enes Bakal dk. 76), Oğuzhan Yıldırım (İsmail Kulet dk. 90+2), Doğukan Nelik, Hakan Demir (Yasin Tosun dk. 46), Mehmet Fuat Gölbaşı
Malatya Arguvanspor: Davut Paşa, Mertcan Aşcı, Enes Filiz, Semih İntepe (Özkan Tan dk. 90+6), Abbas Demir, Ferhat Canlı, Deniz Meriç, Yağız Rüştü Aktaş (Ayhan Gençtürk dk. 47), Veysel Gümüş (Abdulvahap Kaya dk. 55), İbrahim Enes Hoş (Burak Yılmaz dk. 47), Musa Yüksel (Miraç Ölmez dk. 77)
Goller: Seçim Can Koç (dk. 79) (Aliağaspor FK), Burak Yılmaz (dk. 89) (Malatya Arguvanspor)
Sarı Kartlar: Ahmet Uzun (Aliağaspor FK) - Davut Paşa, Ferhat Canlı, Mertcan Aşcı, Özkan Tan, Yağız Rüştü Aktaş (Malatya Arguvanspor)