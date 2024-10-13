TFF 3.Lig’in 6. haftasında Aliağaspor, sahasında Pazarspor ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Veysel Karani, Erdi Abdulmecit Sayar, Cem Harman
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Oktay Kancı, Emirhan Karagülle (Adnan Demir dk. 17), Hakan Demir (Mustafa Saymak dk. 86), Berkay Görmez (Hasan Çelik dk. 69), Berk Ali Nizam (Ahmet Uzun dk. 46), Oğuzhan Yıldırım, Doğukan Nelik, Necati Özdemir, Mehmet Fuat Gölbaşı
Pazarspor: Salih Şenbaş, Emre Akgün, Ali Ekber Öz, Berkehan Biçer, Furkan Yılgın, Yavuz Alemdar, Erhan Şengül, Sefa Tunç, Göktuğ Yılmaz (Emre Kalkan dk. 86), Bekir Mustafa Meral (Bertan Özkan dk. 46), Mustafa Sol (Hacı Şükrü Çiçek dk. 90)
Kırmızı kartlar: Oktay Kancı (dk 14) (Aliağaspor FK), Ali Ekber Öz (dk. 55) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Yıldırım, Yusuf Erdem Gümüş, Mustafa Saymak (Aliağaspor FK), Furkan Yılgın (Pazarspor)