TFF 3. Lig 3. Grup 24. hafta maçında Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Aliağaspor Futbol Spor Kulübüne 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Turhan Beyke, Miraç Berk Kölemen, Seyfullah Köroğlu
Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü: Melih Akyüz, Harun Kaya, Burak Karapınar, Alihan Kurtoğlu (Yusuf Saydam dk. 71), Ozan Karabacak, Ali Timurcioğlu, Uğurcan İkikardeş, Burak Aydın, Hasan Yurtseven (Ali Yiğit Özten dk. 84), Oguzhan Özlesen, Alper Demir
Teknik Sorumlu: Hakan Hayati Karaca
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı ,Hakan Demir ,Muhammed Raşit Şahingöz,Mert Altınöz (Berke Bıyık dk. 46), Oğuzhan Yıldırım, Ahmet Uzun (Mustafa Sayma dk 81), Hasan Çelik (Eray Akar dk. 81),Mehmet Uysal (Kerem Paykoç dk 81), Mehmet Fuat Gölbaşı, Necati Özdemir (Yusuf Erdem Gümüş dk. 81)
Teknik Sorumlu: Polat Çetin
Goller: Hasan Çelik (dk. 45) (Aliağaspor FK), Ali Yiğit Özten (dk. 90) (Alanya 1221 Futbol SK)
Kırmızı kart: Murat Can Yıldız (dk. 46) (Alanya 1221 Futbol SK)
Sarı kartlar: Berke Bıyık, (Aliağaspor FK), Alhan Kurtoğlu (Alanya 1221 Futbol SK)