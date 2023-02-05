TFF 3. Lig 3. Grub’un 21. hafta mücadelesinde Efeler 09 Spor, deplasmanda Akhisarspor’u 4-1 mağlup etti.
TFF 3. Lig 3. Grub’un 21. hafta mücadelesinde Efeler 09 Spor, deplasmanda Akhisarspor’u 4-1 mağlup etti.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Aytaç Geçgel xx, Alp Osman Karaosmanoğlu xx, Hüseyin Sepetçioğlu xx
Akhisarspor: Mehmet Ali x, Halilcan x, Yavuz Serkan x(Bertuğ Uz dk. 83 ?), Bora x, Oğuzcan x, Halil İbrahim x (Efe Saygılı dk. 71 x), Semih x, Yusuf x, Turhan x, Yiğit x (Tunahan Güngör dk. 71 x), Yiğit Efe x
Efeler 09 Spor: Serkan xx, Recep xx(Mahmut Emin Kabul dk 90 ?), İshak xx, Umut xx(Rıdvan Bingöl dk. 78 x), Furkan Çarkçı xx, Adnan (Murat Sevimler dk. 61 x), Sabutay Alper xx, Gökhan xx, Mehmet xx(Süleyman Çelik dk. 61 x), Hakan Can xx, Uğur xx (Furkan Tuşik dk. 46)
Sarı kartlar: Halilcan (Akhisarspor), Uğur Çetinkaya, Adnan Gülen, Recep Daylak (Efeler 09 Spor)
Goller: Oğuzcan Kesgin (dk. 56) (Akhisarspor), Adnan Gülen (dk. 7), Furkan Tuşik (dk. 47), Süleyman Çelik (dk. 65), İshak Kurt (dk. 88) (Efeler 09 Spor)
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