Goller: Aykut Sarıdoğan (dk. 1 ve 61), Ali Işık (dk. 4), Tahsin Hacımustafaoğlu (dk. 8), Hasan Gündoğdu (dk. 55) (68 Aksaray Belediyespor) Yaser Hacımustafaoğlu (dk. 36) (Sapanca Gençlikspor)

Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: “Hakem performansından hiç memnun değilim”

Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: “Hakem performansından hiç memnun değilim”

TFF 3. Lig 3. Grup’un 19. haftasında 68 Aksaray Belediyespor, konuk ettiği Sapanca Gençlikspor’u 5-1 mağlup etti.

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