Taner Taşkın, Keçiörengücü ile yeni sözleşme imzaladı

Taner Taşkın, Keçiörengücü ile yeni sözleşme imzaladı

Goller: İlker Avşar (dk.25), (68 Aksaray Belediyespor), Bilal Budak (dk.50), Celil Çelikel (dk. 83 ve dk. 90+1), (Beyoğlu Yeni Çarşı SK)

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor, ligin 3. haftasında evinde konuk ettiği İstanbul ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı SK’ya 3-1’lik skorla mağlup oldu.

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