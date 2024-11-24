TFF 3. Lig 3. Grup’un 12. haftasında 52 Orduspor, konuk ettiği Çankayaspor’u 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Hasan Avcı, Burak Dayıoğlu, Ediz Yılmaz
52 Orduspor: Ersin, Enes (Berkay dk. 90+3), Nazmi, Faruk, Hüseyin (Mustafa dk. 70), Ali Kemal, Uğur (Bilal dk. 84), Ufuk, Emre (Yusuf dk. 71), Kadir, Nevzat (Harun dk. 84)
Çankayaspor: Kaan, Burak, Can Demir, Batuhan (Atakan dk. 59), Mete Han, Salih (Ada Osman dk. 68), Emirhan, Halil İbrahim, Berat (Kerem dk. 81), İsmail Cem, Polat
Goller: Nevzat (dk. 41), Nazmi (dk. 79), Kadir (dk. 90+6) (52 Orduspor)
Sarı kartlar: Faruk (52 Orduspor), İsmail Cem, Ada Osman (Çankayaspor)
Kaynak: iha