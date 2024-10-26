TFF 3. Lig 3. Grup maçında 52 Orduspor, sahasında karşılaştığı 1922 Konyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Cihan Ölmez, Muhammed Yıldız, Aykut Yılmaz
52 Orduspor: Egeberk, Enes, Nazmi, Faruk, Mustafa (Harun dk. 67), Uğur (Ali Kemal dk. 67), Bilal, Ufuk, Emre (Yusuf dk. 83), Kadir, Nevzat (Rıdvan dk. 90+5)
1922 Konyaspor: Sebahattin Emre, Ömer (Kadir dk. 76), Yusuf, Mert, Oğuzhan, Emirhan (Ömer dk. 83), Hasan Hüseyin (Berkay dk. 46), Ata (Mehmet dk. 70), Enes, Samet (Hacı Ömer dk. 83), Tuğrul
Gol: Nevzat (dk. 27) (52 Orduspor)
Sarı kartlar: Tuğrul, Samet (1922 Konyaspor)
Kaynak: iha