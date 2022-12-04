Karşılaşma sonunda Malatya Arguvanspor ile Artvin Hopaspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.

Malatya Yeşiltepe Stadı’nda oynanan Arguvanspor ile Hopaspor arasındaki karşılaşma çekişmeli geçti. Maçın 51.dakikasında konuk takımdan Çayan Poshoroğlu’nun golüyle Hopaspor 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımdan Muhammed Barman’ın 77.dakikada kaydettiği golle beraberliği sağlayan Arguvanspor, maçın sonlarına doğru tek kale oynasa da ikinci golde muaffak olamadı.

TFF 3. Lig 3. Grupta Malatya Arguvanspor ile Artvin Hopaspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.

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