TFF 3. Lig 2. Grup 33. Hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu’yu 7-3 mağlup etti.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Cansu Tiryaki xx, Kağan Yıldızlar xx, Recep Tayyip Keleş xx
23 Elazığ FK: İbrahim Akdaş xx, Ömer Faruk Aydemir xxx (Fatih dk. 59 x), Harun Koç x (Kerim dk. 46 x), Burak Altungök x (Sezer dk. 46 x), Özcan Şahan xxx, Ercan Şirin xx, Eren Çinkılınç xx (Bilal dk. 77), Muhammed Demirtaş xx, Yusuf Aydın xx, Semih Çağlar x (Ahmet Can dk. 46 xx), Feti Ahmet Kantarcıoğlu xxx,
Kırıkkale Büyük Anadolu: Ayhan Günaydın xx (Buğra dk. 88), Mehmet Burak Bayrak xx, Ekrem Gençtürk xx, Mertcan Akkaya xxx, Boğaçhan Gedik xx, Uğur Can Semizoğlu xx, Ümit Karaal xx, Serkan Kayıkcı xx, Alaz Gökalp Süme xxx, Mikail Akdağ xx, Doğukan Özkan xx
Goller: Özcan Sahan (dk. 2,7, 37 ve 80), Ömer Faruk (dk. 20), Feti Ahmet (dk. 34), Ahmet Can (dk. 64) (23 Elazığ FK), Mertcan (dk. 52 ve 61), Alaz Gökalp (dk. 63) (Kırıkkale Büyük Anadolu)