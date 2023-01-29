TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında 23 Elazığ FK, sahasında Karaman FK?yı 2-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında 23 Elazığ FK, sahasında Karaman FK?yı 2-0 mağlup etti.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Levent Balcı xx, Gökhan Özkan xx, Erdem Tanış xx,
23 Elazığ FK: Ogün Karakaya xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xxx, Ömer Faruk Aydemir xx, Seyid Ahmet Han xx (Burak dk. 90 ?) Harun Koç xx (Feti Ahmet dk. 84 ?), Ekrem Sütçü xxx (Ercan dk. 87 ?), İbrahim Kaya xx, Özcan Şahan xx (Bilal dk. 90 ?), Emre Eser xx (Metehan Andaç dk. 84 ?), Serdar Yıldırım xx, Sezer Kahraman xx
Karaman FK: Onur Küçük xx, Ali Kemal Başaran xx, Akın Akman xx, Ahmet Teker xx, Kadir Bakırtaş xx, Umut Dilek xx, Abdulsamet Kırım xx, Orhan Nahırcı xx, Mert Kuyucu xx, Ensar Kemaloğlu x (Ömercan dk. 64 x), İlyas Ural xx
Goller: Ekrem (dk. 66), Şeyhmus Abdulkadir (dk. 75) (23 Elazığ FK)
Sarı kart: Mert (Karaman FK)
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