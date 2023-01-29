Hamdi Yılmaz: "Hakem aleyhimize çok fazla düdük çaldı"

Hamdi Yılmaz: "Hakem aleyhimize çok fazla düdük çaldı"

TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında 23 Elazığ FK, sahasında Karaman FK?yı 2-0 mağlup etti.

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