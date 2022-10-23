TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Celal Bayraklı xx, Suha Adıyaman xx, Halit Karacabay xx
23 Elazığ FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Ercan Şirin xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Seyid Ahmet Han xx, Gökhan Erdöl xxx, Ekrem Sütçü xx (Özcan dk. 76 xx), İbrahim Kaya xx, Eren Çinkılınç xx, Emre Eser xx (Harun dk. 86 ?), Furkan Yiğit xx (Feti Ahmet dk. 76 xx)
Darıca Gençlerbirliği: Mustafa Hoşoğlu xx, Behiç Alpagut Özeren xx (Serhat dk. 62 x), Kudret Oben Saraçoğlu x (Batuhan Güzel dk. 46 x), Ömer Faruk Çalışkan xx, Recep Yılmaz xx, Emre Akbulut x (Emre Nasuh dk. 46 x), Ali Ekber Öz xx, Sefa Tunç x (Sercan dk. 62 x), Maksut Pune xx, Ömer Gür xx (Yusuf dk. 90 ?), Batuhan Özduran xx
Goller: Gökhan (dk. 13 pen.), Batuhan (dk. 90+7 k.k.) (23 Elazığ FK), Ömer (dk. 82), Sercan (dk. 88 pen.) (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ercan, Ömer Faruk, Sezer, Cuma Ali (23 Elazığ FK), Emre Akbulut, Sefa, Batuhan, Emre Nasuh (Darıca Gençlerbirliği)
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