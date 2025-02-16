Nesine 3. Lig 1. Grup’un 20. haftası’nda 23 Elazığ FK, sahasında karşılaştığı Tokat Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.
23 Elazığ FK, Nesine 3. Lig 1. Grup’un 20. haftası’nda Tokat Belediye Plevnespor’u ağırladı. Doğukent Hıdır Bilek Stadı’nda oynanan maçı ev sahibi takım 11. dakikada Sezer Kahraman’ın attığı frikik golüyle 1-0 kazandı. Konuk takımda 67’de Muhammed Emin yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu galibiyetle puanını 22’ye yükselten 23 Elazığ FK, gelecek hafta deplasmanda Ergene Velimeşespor ile karşılaşacak.
Kaynak: iha