TFF 3. Lig 4. Grup 7. haftasında 23 Elazığ FK sahasında karşılaştığı Nevşehir Belediyespor’u 1-0 mağlup etti. Maç öncesi her iki takım futbolcuları ve hakemler, ’Gazze’de Yapılan Zulmü Kınıyoruz’ yazılı pankartla sahaya çıktı. Ayrıca maçtan önce Filistin için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, Burak Menteşe, Osman Korkmaz

23 Elazığ FK: Eren Yılmaz, Sezer Kahraman, İlhan Aslanoğlu (Ahmet Berke dk. 76), Seyid Ahmet Han, Halil Can Doğan, Burak Konaç, Arif Emre Eren (Kerim dk. 64), Sergen Uzun, Murat Kayalı (Eren dk. 76), Ömer Faruk Acı (M. Ali dk. 89), Fatih Kızılay

Nevşehir Belediyespor: Mustafa Gürbüz, Alparslan Demir (Tuğcan Alp dk. 46), Ahmet Özer (Kağan dk. 58), Caner Cengiz (Seyit Ali dk. 46), Ahmet Taner Çukadar, Seyit Mehmet Söğüt, Ömer Yıldırım (İbrahim dk. 46), Ender Alkan, Hüseyin Biber (Gürkan dk. 69), Berkay Göçmen, Özgür Deryol

Gol: Halil Can (dk. 39) (23 Elazığ FK)

Sarı kartlar: Murat (23 Elazığ FK), İbrahim, Berkay (Nevşehir Belediyespor)