TFF 3. Lig 2. Grup 31. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Yusuf Alper Abalı xx, Mehmet Büyükyılmaz xx, Tufan Selvi xx
23 Elazığ FK: Ali Karataş xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Seyid Ahmet Han xx (Metehan Andaç dk. 79 xx), Özcan Şahan xx, Eren Çinkılınç xx, Ahmet Can Arık xx, Bilal Özer x (İbrahim dk. 63 xxx), Emre Eser xx, Serdar Yıldırım xx (Harun dk. 79), Sezer Kahraman xx
Ergene Velimeşespor: Salih Şenbaş xx, Burak Can Alakuş xx, Baran Işık xx (Ömer Can dk. 72 xx), Mete Han Genç xx, İbrahim Fatih Dilek xx, Samet Günhan xx, Kerim Bölük xx, Muhammet Ali Kol xx, Yunus Emre Kefeli xx (Halil dk. 72 xx), Fatih Tultak xx, Onur Garip xx
Goller: İbrahim (dk. 67) (23 Elazığ FK), Onur (dk. 75) (Ergene Velimeşespor)
Sarı kartlar: Ahmet Can, Serdar, Sezer (23 Elazığ FK), İbrahim Fatih Dilek, Onur, Baran, Halil, Baha (Ergene Velimeşespor)