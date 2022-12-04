TFF 3. Lig 2. Grup 15. haftasında 23 Elazığ FK sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 2. Grup 15. haftasında 23 Elazığ FK sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Ramazan Haymana xx, Cengizhan Öztürk xx, Adem Mazlum xx
23 Elazığ FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Ömer Faruk Aydemir xxx, Seyid Ahmet Han xx, Gökhan Erdöl xxx, Ekrem Sütçü xx (Emre dk. 90 ?), İbrahim Kaya xx, Eren Çinkılınç xx, Ahmet Can Arık xx, Furkan Yiğit xx (Özcan dk. 78 ?)
Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz Çörtlen xx, Davut Babur xx, Samet Önger xx (Yahya Kemal dk. 83 ?), Polat Güren xxx, Tugay Yıldırım xx (Gökhan dk. 90 ?), Ertuğrul Yıldırım xx, Recep Pekgöz xx, Hamit Kurt xx, Hami Baytar xx (Sergen dk. 85 ?), Burak Özbakır xx, Yunus Emre Aydemir xx
Goller: Ömer Faruk (dk. 30) (23 Elazığ FK), Polat (dk. 56) (Ayvalıkgücü Belediyespor)
Sarı kartlar: Şeyhmus Abdulkadir, Sezer, İbrahim (23 Elazığ FK)
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