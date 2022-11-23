TFF 3. Lig 2. Grup 13. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında A. Eynesil Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 2. Grup 13. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında A. Eynesil Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Burak Filik xx, Ahmet Deveci xx, Rıdvan Çevik xx
23 Elazığ FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx (Ercan dk. 59 x), Ömer Faruk Aydemir xx, Seyid Ahmet Han xx (Emre dk. 81 ?), Gökhan Erdöl xxx, Ekrem Sütçü xx, İbrahim Kaya xx (Sezer dk. 88 ?), Özcan Şahan xx (Furkan dk. 81 ?), Eren Çinkılınç xx, Ahmet Can Arık xx
A. Eynesil Belediyespor: Mert Danışmaz xx, Emirhan Koca xx, Doğukan Delimehmet xx, Özcan Delibaş x (Erhan dk. 46 ? (Berkay dk. 54 x)), Kadir Samet Eser xx, Selahattin Enes Kılıç x (Orhan dk. 46 x), Cengizhan Koç xx, Emre Kars xx, Bekir Mustafa Meral xx (Efekan dk. 69 x), Anıl Yiğit Çınar x (Birkan dk. 61 x), Furkan Yılgın xx
Gol: Gökhan (dk. 35) (23 Elazığ FK)
Sarı Kartlar: Cuma Ali, Ömer Faruk (23 Elazığ FK), Doğukan, Cengizhan (A. Eynesil Belediyespor)
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