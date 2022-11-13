TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında A. Alanya Kestelspor’a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor)

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