TFF 3. Lig 2. Grup 18. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler’e 1-0 mağlup oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 18. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler’e 1-0 mağlup oldu.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Deniz Sercan Akgül xx, Semih Kocaman xx, Halil Altun xx
23 Elazığ FK: Ali Karataş xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Seyid Ahmet Han xx, Harun Koç xx (Emre dk. 79), Ekrem Sütçü xx (Rasim Ertan dk. 88), İbrahim Kaya xx, Özcan Şahan xx, Eren Çinkılınç xx (Serdar dk. 64 x), Ahmet Can Arık xx, Sezer Kahraman xx
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Mücahit Atalay xx, Mahmuthan Samet Acar xx (Nebi dk. 69), Hakan Yakup Jacoues Horzum xx, İzlem Anıl Balakkız xx, Hasan Ahmet Sari x (Ayhan dk. 46 x), Tayfun Tatlı x (Osman Can dk. 46 x), Abdurrahman İlkyaz xx, Kaan Öztürk x (Mikail dk. 66 xx (Burak dk. 79)), Sancar Yıldırım xx, Sefa Akın Başıbüyük xx, İbrahim Koca xx
Goller: Mikail (dk. 75) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)
Sarı Kartlar: Şeyhmus Abdulkadir (23 Elazığ FK), Ayhan, İbrahim (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)
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