TFF 3. Lig’in 9. haftasında 1984 Muşspor, sahasında 23 Elazığ FK’yı 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot, Fatih Deveci, Ediz Yılmaz
1984 Muş Spor: Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Mahsun Çapkan, İlker Avşar (Kadir Torbacı dk. 54), Ahmet Abdullah Çakmak (Eray Pazar dk. 46), Furkan Gedik (Ömer Çetinbaş dk. 84), Emircan Birinci (Uğurcan İkikardeş dk. 46), İlker Günay, Kaan Güdü (Bertuğ Başdemir dk. 46), Kadir Yazıcı, Yusuf Yıldırım
23 Elazığ FK: Sezer Kahraman (Gökhan Kayran dk. 87), İlhan Aslanoğlu, Seyid Ahmet Han (Mehmet Ali Akın dk. 88), Halilcan Doğan, Burak Konaç, Emre Eren (K. Altınok dk. 74), Eren Yılmaz, Sergen Uzun (Ahmet Berke Yağız dk. 80), Murat Kayalı, Ömer Faruk Acı, Fatih Kızılay (Serdar Yıldırım dk. 74)
Goller: Eray Pazar (dk. 51), Mahsun Çapkan (dk. 83), Ömer Çetinbaş (dk. 90+5) (1984 Muş Spor)
Sarı kartlar: Kaan Güdü, Kadir Torbacı (1984 Muş Spor), Fatih Kızılay, Sezer Kahraman (23 Elazığ FK)