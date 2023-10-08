TFF 3. Lig’in 5. haftasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor’u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Kemal Ögen, Mehmet Sonay, Tufan Selvi
1984 Muş Spor: Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı (Kaan Güdü dk. 80), Bertuğ Başdemir, Mahsun Çapkan, İlker Avşar (Ömer Çetinbaş dk. 90), Ahmet Abdullah Çakmak (Uğurcan İkikardeş dk. 70), Furkan Gedik (Halil İbrahim Tuna dk. 90), Egeberk Gabel, Kadir Yazıcı, Yusuf Yıldırım
Balıkesir Spor: Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Hüseyin Altıntaş, Asım Hamzaçebi (Berkay Aykurt dk. 59), Muhsin Yıldırım, R. Anıl Başaran, Erkan Süer (Hakan Akgül dk 46), D. Saral (Doğanay Avcı dk. 46), Ömer Faruk Yaylacı, Oktay Bala (Berke Doğukan Önde dk. 59), Göksu Mutlu
Goller: İlker Avşar (dk. 42), Bartuğ Başdemir (dk. 45) (1984 Muşspor)
Kırmızı Kart: Masun Çapkan (dk. 56) (1984 Muşspor)
Sarı kartlar: Ulaş Ulusan (Teknik Direktör) (1984 Muşspor), Kağan Kayalı, Doğanay Avcı, Muhsin Yıldırım (Balıkesirspor)