MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "2023’teki seçim çok önemli"

MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "2023’teki seçim çok önemli"

TFF 3. Lig’de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu FK’yı 1-0 mağlup etti.

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