TFF 3. Lig’in 11. haftasında 1984 Muşspor sahasında karşılaştığı Artvin Hopasipor’a 2-1 mağlup oldu.
TFF 3. Lig’in 11. haftasında 1984 Muşspor sahasında karşılaştığı Artvin Hopasipor’a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Taner Tuncer x, Gökhan Coşar x, Ali Etlikci x,
1984 Muş Spor: Zeki Ayvaz x, Dede Çelik x, Abdulkadir Kuzey xxx, Ömer Karancı x (Akın Açık dk. 71 x), Furkan Yıldırım x, Raif Gündoğdu x, Doğukan Bulut x (Yunus Karadağ dk. 46 x), Erkam Ömür x, Berkant Taşkıran x (Süleyman Olgun dk. 79 x), Bayram Enes An x (Emircan Birinci dk. 38 x), Efe Mustafa Çetin x (Ömer Faruk Acı dk. 46)
Artvin Hopaspor: Yusuf Aklan xx, Ender Gör xx, Berkay Özer xx, Arif Cılak xx, Mehmet Aytemiz xxx (Hüseyin Seylığlı dk. 81 xx), Fikret Topaloğlu xx, Bilal Çebi xxx (Eray Pazar dk. 88 xx), Çayan Poshoroğlu xx (Muhammed Çoban xx), Muhammet Emre Kalkan xxx (Ahmet Hakan Demirli dk. 75 xx), Emre Turan, Rasimcan Değirmenci xx
Goller: Mehmet Aytemiz (dk. 13, 69), (Artvin Hopaspor), Abdulkadir Kuzey (dk. 84), (1984 Muşspor)
Sarı kartlar: Dede Çelik, Furkan Yıldırım, Berkant Taşkıran (1984 Muşspor), Yusuf Aklan, Bilal Çebi (Artvin Hopaspor)
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