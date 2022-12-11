Goller: Mustafa (dk. 17 k.k.), Yaşar (dk. 89) (1922 Konyaspor), Barış (dk. 44 ve 75) (Şile Yıldızspor)

TFF 3. Lig 1. Grup 16. haftasında 1922 Konyaspor evinde Şile Yıldızspor ile 2-2 berabere kaldı.

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