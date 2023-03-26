Bunlar da ilginizi çekebilir

Goller: Selahattin Seyhun (dk. 4), Furkan Orak (dk. 21) (Çatalcaspor), Hüseyin Uyanıker (dk. 48 ve 66) (1922 Konyaspor)

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında 1922 Konyaspor evinde Çatalcaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.