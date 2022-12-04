Uluslar arası Yelken Ligi ILCA 1. Ayak Yarışları ve milli takım seçmeleri sona erdi

Uluslar arası Yelken Ligi ILCA 1. Ayak Yarışları ve milli takım seçmeleri sona erdi

TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında 1922 Konyaspor evinde Edirnespor ile 1-1 berabere kaldı.

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