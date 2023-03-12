TFF 3. Lig 1. Grup 23. haftasında 1922 Konyaspor evinde Amasyaspor 1968’i 1-0’lık skorla mağlup etti.
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Ramazan Haymana xx, Gökhan Coşar xx, Adem Mazlum xx
1922 Konyaspor: Ramazan Haklı xx, Cihat Aktaş xx, Hüseyin Tüfekci xx, Muhammed Doğan xx, Erkan Sasa xx, Seçim Koç xxx, Burak Özsoy xx (Yaşar Kavas dk. 89 ?), Furkan Birdal xxx, Çağdaş Şendur x (Hüseyin Uyanıker dk. 46 xx), Gökberk Efe x (Oğuzhan Uzun dk. 46 xx), Furkan Cinkaya xx (Batuhan Türk dk. 75 xx)
Amasyaspor 1968: Taylan Arman xx, Cuma Üzüm xx, İsmail Hacıhafızoğlu xx, Ramazan Işık xx (Hamza Alper dk. 16 xx), Ethem Pülgir xx, Can Morgül xx, Ahmet Tuncay xx, Emin Balcılar xx (Enes Çavdar dk. 81 ?), Emre Işık x (Rıfat Aslan dk. 46 xx), Fevzi Bozkuş xx, Mustafa Aydoğdu xx (Taha Aydınlı dk. 59 xx)
Gol: Furkan Birdal (dk. 54) (1922 Konyaspor)
Sarı kartlar: Batuhan Türk, Ramazan Haklı (1922 Konyaspor)