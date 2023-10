TFF 3. Lig 1. Grupta ligin 8. haftasında Talasgücü Belediyespor, evinde oynadığı maçta Edirnespor’u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Yakup Bakır, Coşkun Yalçın, Alparslan Karataş

Talasgücü Belediyespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Enes Eliaçık, Murat Karadeniz, Akın Arıcan, Emir Özsoy (Ercan Çiftçi dk.69),Taylan Özgün (Erkan Kapar dk.88), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet (Berkay Öztuvan dk.88), Mert Sarı, Süleyman Çelik (Ramazan Taş dk.81), Murat Demirezen

Edirnespor: Baver Kuçkar, Alperen Doğan (Mustafa Karaman dk.66), Said Can Açıkalın, Uğurcan Bekçi, Efe Yüceer (Ahmet Baykal dk.56), Uğur Ayhan, Haydar Deniz (İsmail dk.81), Tayfun Kırca (A. Samet dk.81), A. Samet Kırım, Ahmet Keleş, Kemal Can Aydemir (Serhat Emirler dk.66 )

Goller: Akın Arıcan (dk.57), Taylan Özgün (dk.75) (Talasgücü Belediyespor)