TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 6. haftasında evinde Kırıkkalegücü FK’yi konuk etti. Sarı lacivertliler rakibine sahasında 1-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Mertcan Erölmez, Mehmet Büyükyılmaz, Cem Mustafa Akpınar

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Enes Eliaçık, Mahmuthan Samet Acar (Muhammed İbrahim Şahinkaya dk.72), Ercan Çiftçi (Emir Özsoy dk.46), Ramazan Taş, Berkay Öztuvan (Kerem Ersin dk.73 ), Akın Arıcan (Süleyman Çelik dk.46), Ahmet Şahbaz, Murat Karadeniz (Erkan Kapar dk.46), Taylan Özgün, Mert Sarı

Kırıkkalegücü FK: Kerem Yusuf Ersuna, Mehmet Albayrak, Muhammed Çoban, Ufukcan Engin (Hasan Ulaş dk.855), Kerem Pala, Taha Yeşilbaş (Onur Çakmakcı dk.64), Aykut Çolakoğlu (Bayram Enes dk.64), Bekir Mustafa Meral, Yusuf Kaplan, Muhammet Fatih Öztekin (Buğra Şahiner dk.74), Doğukan Tuzcu (Tamer Aşık dk.46)

Gol: Taha Yeşilbaş (dk.32) (Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü)

Sarı Kartlar: Taylan Özgün, Emir Özsoy, Mert Sarı (Talasgücü Belediyespor) Doğukan, Muhammed Fatih, Ufukcan, Yusuf Kaplan, Hasan Ulaş (Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü)