TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor; ligin 5. haftasında deplasmanda oynadığı maçta lider Aliağa FK’ya 3-0 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçı da kaybetti.

Stat: Aliağa Atatürk Stadı

Hakemler: Metin Ateş, Arzu Görgün, Ömer Yasin Gezer

Aliağa FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Ahmet Uzun (Hakan Demir dk.61), Emirhan Karagülle (Yasin Tosun dk.77), Berkay Görmez, Seçim Can Koç (Enes Bakal dk.77), Oğuzhan Yıldırım (Mithat Yaşar dk.87), Doğukan Nelik, Sinan Akgöl (Hasan Çelik dk.87), Mehmet Fuat Gölbaşı

Talasgücü Belediyespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Enes Eliaçık (Erkan Kapar dk.46), Mahmuthan Samet Acar, Ercan Çiftçi, Oğuzhan Turan (Berkay Öztuvan dk.46), Akın Arıcan (Ramazan Taş dk.74), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet (Murat Karadeniz dk.74), Taylan Özgün, Mert Sarı, Süleyman Çelik (Furkan İzin dk.87)

Goller: Emirhan Karagülle (dk.10 ve dk. 76), Enes Bakal (dk.86) (Aliağa FK)

Sarı Kartlar: Kadir Kurt (Aliağa FK), Canberk Soykuvvet, Ercan Çiftçi (Talasgücü Belediyespor)