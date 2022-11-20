TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, 15. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Diyarbekirspor’u 1-0 mağlup etti.

Bakan Kasapoğlu’ndan milli motosikletçiler için tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu’ndan milli motosikletçiler için tebrik mesajı

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