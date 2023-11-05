TFF 2.Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Aksaray Belediyespor, konuk ettiği GMG Kastamonuspor’a 2-0 mağlup oldu.
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Levent Yeşilyurt, Nezihi Aytar
Motolüx 68 Aksaray Belediyespor: Ogün Karakaya, Yasin Abdioğlu, Hakan Özkan (Efe Niyazi Kurtulmuş dk. 79), Bedirhan Özyurt, Emrah Taysı, Abdussamed Karnuçu (Recep Türköz dk. 61), Alpay Aldemir (Cihan Aydın dk. 61), Fatih Somuncu (Atamer Bilgin dk. 28), Doğan Ateş, Uğur Aygören, Osman Bayrak
GMG Kastamonuspor: Abdullah Yiğiter, Emre Can Coşkun, Ramazan Keskin, Okan Eken (Abdulaziz Solmaz dk. 89), Yusuf Türk (Zahit Fındık dk. 76), İlyas Kubilay Yavuz (Emir Açıkgöz dk. 89), Oğuz Yılmaz, Umut Erdem, Muhammed Emin Sarıkaya, Yiğitali Bayrak (İsmail Güven dk. 76), Ali Akkuş (Yasin Başaytaç dk. 82)
Goller: Okan Eken (dk. 45+3), Yusuf Türk (dk. 56) (GMG Kastamonuspor)
Sarı Kartlar: Yusuf Türk, Okan Eken (GMG Kastamonuspor)