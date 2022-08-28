Goller: Hüseyin (dk. 11), Ercüment (dk. 61 ve 90+2), Hakan (dk. 90+1 pen.) (Zonguldak Kömürspor), Sinan (dk. 16 ve 42) (Fethiyespor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un ilk haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında, Fethiyespor’u 4-2 mağlup etti.

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