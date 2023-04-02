TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor’a 4-3 mağlup oldu.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Mehmet Şenkaya xx, Akın Karabacak xx
Zonguldak Kömürspor. Egemen xx, Emrah xx, Alper xx, Mevlüt xx, Emre xxx, Oğuzhan Matur xx, Abdulkadir x (Hüseyin dk. 72 x), Mümin xx, Ahmet Daniel x (Tarık dk. 56 x), Fatih xxx, Embiya xxx
Ankara Demirspor: Ömercan xx, Alperen xx, Abdullah xx, Mert xx, Ümit x, Eren x (Hasan dk. 69 x), Mustafa xxx, Harun x, Metehan xxx, Kadir x (Oktay dk. 74 x), Ahmet x (Göktan dk. 86 x)
Goller: Ahmet (dk. 54), Mustafa (dk. 64), Ahmet (dk. 68), Metehan (dk. 90) (Ankara Demirspor), Fatih (dk.58), Embiya (dk. 71, 88) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Fatih, Hüseyin, Mümin (Zonguldak Kömürspor)