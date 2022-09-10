Yeni Malatyaspor’da Haqi Osman ve Philip Awuku sevinci

Yeni Malatyaspor’da Haqi Osman ve Philip Awuku sevinci

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un üçüncü haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında, Adıyamanspor’u 3-0 mağlup etti.

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