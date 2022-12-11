TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Zonguldak Kömürspor, Balıkesirspor’u 2-0 yendi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Zonguldak Kömürspor, Balıkesirspor’u 2-0 yendi.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Erhan Kutlu xx, Barış Çiçeksoyu xx, Kadir Akıllı xx
Zonguldak Kömürspor: Yüksel xx, Emrah xx, Hakan xxx, Mevlüt xx, Emre Kara xx (Hüseyin dk. 90+2 ?), Oğuzhan Matur x, Aykut Emre xx (Emin Altınay dk. 81 x), Mümin xx, Eyüp xx, Fatih xx (Tarık dk. 90+4 ?). Embiya xx (Halil dk. 90+4 ?)
Balıkesirspor: Yiğithan xx, Berat xx, Birol xx, Kağan xx, Görkem xx, Doğa xx, Oğuzhan xx, Sedat xx, Hüseyin xx, Emirhan x (Halil dk. 78 x), Berk x (Andaç dk. 63 x)
Goller: Fatih (dk. 48), Embiya (dk. 90+3 pen.) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Mevlüt, Aykut, Hüseyin, Emre, Oğuzhan Matur (Zonguldak Kömürspor), Hüseyin, Berat, Görkem (Balıkesirspor)
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