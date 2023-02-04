TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Zonguldak Kömürspor, konuk ettiği Kırklarelispor’u 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Zonguldak Kömürspor, konuk ettiği Kırklarelispor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Hasan Kaçar xx, Tuncay Ercan xx, Mehmet Şenkaya xx
Zonguldak Kömürspor: Egemen xx, Emrah xx, Abdulkadir xx, Eray x (Erdem dk. 87 ?), Aykut Emre xxx, Hakan xx (Alper dk. 74 x), Mümin x, Hacı Ömer x (Ahmet Daniel dk. 46 x), Fatih xx, Mevlüt x (Emre Kara dk. 58 x), Oğuzhan Matur xx
Kırklarelispor: Mehmet xx, Necmican xx, Canberk Ömer xx, Eray x (Ensar dk. 82 ?), Furkan Fehmi x (Şevki dk. 72 x), Uğur xx, Enes İslam xx, Sinan xx, Hasan Emre x (Oğuzhan Efe dk. 89 ?), Taşkın x (Ümit Can dk. 72 x), Muzaffer x (Atakan dk. 89 ?)
Goller: Aykut Emre (dk. 90+6) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Eray, Emrah, Alper (Zonguldak Kömürspor), Taşkın, Eray, Hasan Emre, Muzaffer (Kırklarelispor)
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