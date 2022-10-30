TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftada Zonguldak Kömürspor kendi sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Müsabaka Kocaelispor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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