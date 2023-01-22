TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, konuk ettiği 1461 Trabzon Futbol Kulübü’ne 2-0 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, konuk ettiği 1461 Trabzon Futbol Kulübü’ne 2-0 mağlup oldu.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Semih Kurt xx, Uğur Başdaş xx, Servet Bozkurt xx
Zonguldak Kömürspor. Egemen xx, Emrah xx, Eray x (Abdülkadir dk. 90 ?), Aykut Emre x, Hakan xx, Mümin xx, Fatih x, Mevlüt xx, Emre x (Hacı Ömer dk. 58 x), Embiya x (Erdem dk. 32 x), Oğuzhan xx
1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut xx, Onur xx, Muammer xx (Sefa dk. 74 x), Tunahan x, Özkan Yıldırım xx (Atalay dk. 74 x), Enes x (Utku dk. 82 ?), Nafican xx, Kerem x (Ahmet Abdullah dk. 58 x), Arif xx, Mert xx, Abdulkadir xx
Goller: Muammer (dk. 16), Özkan Yıldırım (dk. 18) (1461 Trabzon FK)
Sarı kart: Emre (Zonguldak Kömürspor)
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