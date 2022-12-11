Goller: Hasan Bilal (dk. 53), Uğur Can (dk. 88 ve 90) (Vanspor FK), İbrahim Çağrı Oğuz (dk. 68) (Uşakspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 18. haftasında konuk ettiği Uşakspor’u 3-1 mağlup etti.

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