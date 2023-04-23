TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 34. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Serikspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Barkın Kara xx, Erol Ernek xx, Halil Tolgahan Demir xx
Vanspor FK: Haydar Yılmaz xx, Erkul Küçük x (Sedat Komi dk. 89 ?), Miraç Acer x (Şerif Doğan dk. 76 x), Utku Şen xx, Uğur Adem Gezer x, Hasan Bilal x (Serkan Sefil dk. 76 x), Emre Oymak x, Tayyib Kanarya x, Nuri Terliksiz x, Onurcan Güler x (Emrah Tacir dk. 46 x), Barış Sağır xx
Serikspor: İbrahim Demir xx, Erbay Eker xx (Sergen Yatağan dk. 71 x), Sinan Kalaycı xx (Fırat Arıkan dk. 89 x), Hüseyin Can Öztürk xx (Oğulcan Şahin dk. 46 x), Erdoğan Kaya xx, Mehmet Can Kocabaş xx, Mehmet Demirözü xx, Muhammet Akpınar xx (Furkan Balaban dk. 89 ?), Osman Kocaağa xx, Halil İbrahim Sevinç xx (Ergün Nazlı dk. 82 ?), Hakan Olkan xx
Goller: Hasan Bilal (dk. 1), Utku Şen (dk. 55) (Vanspor FK), Muhammet Akpınar (dk. 35), Erbay Eker (dk. 43) (Serikspor)
Sarı kartlar: Tayyib Kanarya (Vanspor FK), Halil İbrahim Sevinç, Oğulcan Şahin, İbrahim Demir, Ergün Nazlı, Furkan Balaban (Serikspor)