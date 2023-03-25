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Goller: Hasan Bilal (dk. 25 ve 63) (Vanspor FK)

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 28. haftasında evinde konuk ettiği Karacabey Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

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