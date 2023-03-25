TFF. 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 28. haftasında evinde konuk ettiği Karacabey Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Sedat Etik xx, Vedat Demir xx

Van’da 2023 yılı “İnci Kefali Av Yasağı Komisyon Toplantısı” yapıldı Van’da 2023 yılı “İnci Kefali Av Yasağı Komisyon Toplantısı” yapıldı

Vanspor FK: Haydar Yılmaz xxx, Furkan Saki xx, Erkul Küçük xx, Utku Şen (Tayyib Kanarya x dk. 81), Emrah Tacir xx (Oğuzhan Eskiköy x dk. 86), Uğur Adem Gezer xx, Hasan Bilal xx (Sabit Hakan Yılmaz x dk. 67), Emre Oymak xx (Onurcan Güler z dk.67), Şerif Doğan xx (Nuri Terliksiz x dk. 81), Sedat Komi xx, Barış Sağır xx

Teknik Sorumlu: Ümit Bozkurt

Karacabey Belediyespor A.Ş.: Veysel Sapan x, Ömer Kuşan x (Serkan Emrecan Terzi x dk. 72), Hakan Demir x, Kadir Turhan x, Abdullah Dıjlan Aydın x (Caner Koca x dk. 72), Mustafa Diler x (Abdullah Balıkçı x dk. 56), Fatih Aktay x Uğur Mustafa Türk x dk. 46), Onur Karakabak x, Ulaş Zengin x, Sadık Arda Yılmaztürk x (Yusuf Erdem Gümüş x dk. 49), Devrim Taşkaya x

Teknik Sorumlu: Mehmet Ak

Goller: Hasan Bilal (dk. 25 ve 63) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Emre Oymak (dk. 45+3) (Vanspor FK), Hakan Demir (dk.45), Devrim Taşkaya (dk.50), Mustafa Diler (dk. 53), (Karacabey Belediyespor)