TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 19. haftasında konuk ettiği Fethiyespor’u 2-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 19. haftasında konuk ettiği Fethiyespor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler xx, Kerem İlitangil xx, Ferhat Çalar xx
Vanspor FK: Haydar Yılmaz xxx, Miraç Acer xxx, Furkan Sakı xxx, Uğur Adem Gezer xxx, Erkul Küçük xxx, Barış Sağır xxx, Emre Oymak xx (Sabit Hakan Yılmaz dk. 61 xx), Muhammed Ali Doğan xx (Onurcan Güler dk. 86 x), Emrah Tacir xxx (Tayyip Kanarya dk. 85 x), Hasan Bilal xxx (Umut Sözen dk. 78 xx), Uğur Can xxx (Sedat Komi dk. 78 xx)
Fethiyespor: Murat Demir x, Şahan Akyüz x, Rıdvan Türker x, Selim Kayacı x, Aykut Uluç x (Berat Tosun dk. 65 x), Azad Filiz x (Sinan Kalaycı dk. 53 x), Oktay Balcı x, Selçuk Alibaz x (Ali Ceylan dk. 76 x), Emre Bekir x, Umut Sönmez x, Sezer Özmen x
Goller: Hasan Bilal (dk. 62), Şahan Akyüz (dk. 68 KK.) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Muhammed Ali Doğan (Vanspor FK) Emre Bekir, Rıdvan Türker (Fethiyespor)
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